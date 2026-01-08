Video News: पुलिस से बचने को ऐसी जगह छिपाईं थीं शराब की बोतलें, पीसीबी ने की जब्त

Ahmedabad. शराब की अवैध रूप से बिक्री करने वालों ने पुलिस से बचने के लिए नई तरकीब अपनाई थी, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच (पीसीबी) की टीम ने उसका भी पर्दाफाश कर दिया।

प्रेम दरवाजा के बाहर गुजरात जिनिंग मिल परिसर में स्थित लालजी मूलजी ट्रांसपोर्ट गोदाम के बाहर दबिश देकर 9.59 लाख रुपए की विदेशी शराब की 2340 बोतलें बरामद की हैं।

शातिर आरोपियों ने इन बोतलों को नीले रंग के ड्रम में लकड़ी के बुरादे के बीच में छिपाकर रखा था। ड्रम खोलने पर भी वह जल्द दिखाई दें ऐसी स्थिति में नहीं थीं, लेकिन पीसीबी की टीम ने इन ड्रमों को खोला और उसके अंदर के लकड़ी के बुरादे को हटाया तो अंदर से एक के बाद एक करके लेयर में लगाई गईं सीलबंद 2340 शराब की बोतलें बरामद हुईं। इसकी कीमत 9.59 लाख रुपए है। इस संबंध में दो आरोपियों को फरार घोषित किया है।