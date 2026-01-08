8 जनवरी 2026,

गुरुवार

अहमदाबाद

Video News: पुलिस से बचने को ऐसी जगह छिपाईं थीं शराब की बोतलें, पीसीबी ने की जब्त

अहमदाबाद शहर पुलिस की टीम ने गोदाम के बाहर दबिश देकर जब्त की 9.59 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Jan 08, 2026

Ahmedabad. शराब की अवैध रूप से बिक्री करने वालों ने पुलिस से बचने के लिए नई तरकीब अपनाई थी, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच (पीसीबी) की टीम ने उसका भी पर्दाफाश कर दिया।

प्रेम दरवाजा के बाहर गुजरात जिनिंग मिल परिसर में स्थित लालजी मूलजी ट्रांसपोर्ट गोदाम के बाहर दबिश देकर 9.59 लाख रुपए की विदेशी शराब की 2340 बोतलें बरामद की हैं।

शातिर आरोपियों ने इन बोतलों को नीले रंग के ड्रम में लकड़ी के बुरादे के बीच में छिपाकर रखा था। ड्रम खोलने पर भी वह जल्द दिखाई दें ऐसी स्थिति में नहीं थीं, लेकिन पीसीबी की टीम ने इन ड्रमों को खोला और उसके अंदर के लकड़ी के बुरादे को हटाया तो अंदर से एक के बाद एक करके लेयर में लगाई गईं सीलबंद 2340 शराब की बोतलें बरामद हुईं। इसकी कीमत 9.59 लाख रुपए है। इस संबंध में दो आरोपियों को फरार घोषित किया है।

Published on:

08 Jan 2026 09:26 pm

Ahmedabad

