Video News: फायरिंग से मौत मामले में हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस, एसीपी ने कही ये बात

Ahmedabad. शहर के बोडकदेव क्षेत्र में एनआरआइ टावर की पांचवीं मंजिल पर स्थित एक मकान में बुधवार मध्यरात्रि 12 बजे के करीब फायरिंग की घटना में पत्नी की मौत हो गई। इसके 15 से 20 मिनट में ही पति ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक साथ ही इकलौते बेटे और बहू की मौत से परिवार सदमें में हैं। मृतक युवक कांग्रेस से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का भतीजा है। वह वर्ग दो का सरकारी अधिकारी था। दो महीने पहले ही इनका विवाह हुआ था।ए डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जयेश ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार दोपहर को संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरीबा शामिल हैं। दोनों का नवंबर 2025 में ही विवाह हुआ था। दोनों बुधवार को अपने रिश्तेदार के यहां खाना खाने के बाद रात को घर लौटे थे। लौटने के बाद यशराज सिंह उनकी मां दिव्याबा से मिले और फिर अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में ही रिवॉल्वर से खुद को मार ली गोली, मौतएसीपी ने बताया कि 108 एंबुलेंस की टीम कुछ समय बाद यशराज सिंह के घर पहुंचती है। टीम के सदस्य ने राजेश्वरीबा को देखकर उन्हें मृत घोषित किया। इस बीच राजेश्वरी को अस्पताल ले जाने के लिए दिव्याबा अपने कमरे में कपड़े बदलने गई थीं और 108 का कर्मचारी बेडरूम से निकलकर बैठक रूम में पहुंचकर कंट्रोलरूम को राजेश्वरीबा की मौत की जानकारी देने और पुलिस को भेजने की सूचना देने लगा। इस दौरान एक और फायरिंग की आवाज आती है। 108 कर्मचारी और दिव्याबा बेडरूम में पहुंचकर देखती हैं तो यशराजसिंह गोहिल बेडरूम में लहूलुहान हालत में नीचे पड़े थे। उनकी भी मौत हो गई थी।