Video News: अहमदाबाद में पुलिस कर्मी ने महिला पर उठाया हाथ, वीडियो वायरल

Ahmedabad. उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी की ओर से अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस मुख्यालय मकरबा में 18 दिसंबर की सुबह पुलिस कर्मचारियों को लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख दी गई थी, लेकिन उसके एक दिन बाद ही 19 दिसंबर की शाम को शहर में एक पुलिस कर्मचारी ने सरेराह महिला पर हाथ उठा दिया। उसे तमाचा मार दिया।
इस घटना का वीडियो भी शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके चलते हरकत में आए शहर ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी ने आरोपी पुलिस कर्मचारी को निलंबित कर दिया। महिला के विरुद्ध भी ट्रैफिक पुलिस के काम में रुकावट डालने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटना पालडी थाना क्षेत्र के अंजली चार रास्ते के पास भट्ठा रोड पर शुक्रवार की शाम को हुई।
