15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Video News: दामाद ने चाकू से वार कर की ससुर की हत्या

Ahmedabad. शहर में हत्या की एक और घटना सामने आई है।वेलेंटाइन डे पर नारोल क्षेत्र में पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचे पति की ससुर के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान आवेश में आए दामाद ने ससुर की चाकू से वार करके हत्या कर दी। जोन-6 के उपायुक्त भगीरथ गढ़वी ने संवाददाताओं को बताया [&hellip;]

Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Feb 15, 2026

Ahmedabad. शहर में हत्या की एक और घटना सामने आई है।वेलेंटाइन डे पर नारोल क्षेत्र में पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचे पति की ससुर के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान आवेश में आए दामाद ने ससुर की चाकू से वार करके हत्या कर दी।

जोन-6 के उपायुक्त भगीरथ गढ़वी ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना 14 फरवरी की रात आठ से 9.30 बजे के दौरान नारोल में कौशल केनाल रोड पर चिस्तिया पार्क सोसाइटी में हुई। दाणीलीमडा निवासी इब्राहिम मंसूरी (27), मुस्तफा मंसूरी ने चिस्तिया पार्क सोसाइटी में रहने वाले अजीज मंसूरी (60) के साथ पहले कहासुनी की और फिर मारपीट करते हुए चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों ही आरोपी वहां से फरार हो गए।

पत्नी को मायके न भेजने पर किया झगड़ा

डीसीपी ने बताया कि अजीज मंसूरी अपने घर पर थे। वेलेंनटाइ डे दिन अजीज मंसूरी का दामाद इब्राहिम उसकी पत्नी (अजीज की बेटी) को लेने के लिए उनके घर पहुंचा था। वह करीब 15-20 दिनों से मायके में ही थी। अजीज के घर मेडिकल इमरजेंसी चल रही थी, जिसके चलते वह बेटी को उसकी ससुराल नहीं भेज रहे थे। अजीज की पत्नी को किडनी की समस्या हो गई थी और उनकी पुत्र वधू को हाल ही में प्रसूति हुई है। जिससे कुछ दिन बाद बेटी को भेजने की उन्होंने इब्राहिम से बात कही। जिससे इब्राहिम आवेश में आ गया उसने अजीज के साथ झगड़ा किया। उस समय वह वहां से अपने घर गया और उसके भाई मुस्तफा को लेकर फिर ससुराल पहुंचा।

वहां पर उसने ससुर अजीज मंसूरी के साथ कहासुनी व झगड़ा किया। हाथापाई की और उसके बाद इब्राहिम ने मुस्तफा के साथ मिलकर अजीज पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी फर्नीचर का काम करते हैं, जबकि मृतक भट्ठी में मजदूरी करता था। आरोपी की पत्नी 30 जनवरी से उसके मायके थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

15 Feb 2026 10:36 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video News: दामाद ने चाकू से वार कर की ससुर की हत्या

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में मरीजों के मनोबल को बढ़ाने को खेल प्रतियोगिता

mentale hospital
अहमदाबाद

एससी, एसटी पर अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना

Gujarat pradesh Congress
अहमदाबाद

मेहसाणा-जगुदन के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

अहमदाबाद

आंखों से पानी आने को हल्के में न लें, नाक व साइनस में जमा हो सकती है फफूंद

ENT News Ahmedabad
अहमदाबाद

असारवा-चित्तौड़गढ़ मेमू ट्रेन के हिम्मतनगर स्टेशन तक समय में 18 से परिवर्तन

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.