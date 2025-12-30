Video News: अहमदाबाद के कलाणा गांव में पथराव, दो गुट भिड़े, ड्रोन के जरिए आरोपियों की तलाश

30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 30, 2025

Ahmedabad. जिले की साणंद तहसील के कलाणा गांव में पथराव की घटना सामने आई। दो वाहन चालकों के झगड़े के चलते दो गुटों के आमने-सामने आ गए। सोमवार को घटी इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने दोनों गुटों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। घर को बंद कर फरार हुए और खेतों में जाकर छिपे लोगों की ड्रोन की मदद से तलाश करते हुए पुलिस ने 42 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। माहौल शांतिपूर्ण है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद चल रहा था।

जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने बताया कि घटना की शुरुआत दो बाइक सवारों के बीच हुए झगड़े से हुई। एक व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा था। उसी समय दूसरे व्यक्ति ने उसे घूरने की बात कही जिससे झगड़ा हुआ और विवाद बढ़ गया, जिससे दो समूहों के बीच पथराव शुरू हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मात्र 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गई। समय रहते प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्थिति को काबू में ले लिया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत और नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि पथराव करने वाले दोनों समूहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनकी भूमिका के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक सहित एलसीबी टीम पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट, असलाली एएसपी, साणंद उपाधीक्षक , एलसीबी और साणंद जीआइडीसी की टीमें मौके पर पहुंच गईं। गांव में लगातार नजर रखी जा रही है।

जनहानि, बड़ा नुकसान नहीं

एसपी जाट ने बताया कि दोनों समूहों में से किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। न ही जनहानि या बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान की कोई रिपोर्ट है। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित पुलिस बंदोबस्त किया गया है। घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है।

एक गुट ने 25, दूसरे ने 22 के विरुद्ध दर्ज कराई एफआइआर

इस मामले में पुलिस ने अनकबीबी पठान की शिकायत पर 25 लोगों के विरुद्ध नामजद और दूसरी ओर जयदीप ठाकोर की शिकायत पर 22 नामजद सहित अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

