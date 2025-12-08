Video: दुष्कर्म के आरोपी ने हेड कांस्टेबल पर किया हमला, फायरिंग में आरोपी भी जख्मी

अहमदाबाद. मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार आरोपी ने क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। भागने की कोशिश कर रहे आरोपी के साथ हाथापाई हुई। इस दौरान हुई एक राउंड फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। जख्मी हेड कांस्टेबल और आरोपी दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही खतरे से बाहर हैं। वैसे किसी आरोपी के क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला करने की यह दूसरी घटना है।

क्राइम सीन री-क्रिएशन के दौरान किया हमलाक्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) शरद सिंघल ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि यह घटना सोमवार दोपहर सवा 12 से साढ़े 12 बजे के दौरान दाणीलीमडा थाना क्षेत्र में हुई। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी मोइनुद्दीन को लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी। क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान आरोपी ने हेड कांस्टेबल भरत राठौड़ पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। इस दौरान टीम के अन्य सदस्यों और पीआई इमरान घासुरा के साथ हाथापाई हुई। इस दौरान एक राउंड फायरिंग होने से आरोपी मोइनुद्दीन के पैर में गोली लगी, जिससे वह भाग नहीं पाया। उसे पकड़ लिया। जख्मी हेड कांस्टेबल और आरोपी मोइनुद्दीन दोनों को तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों खतरे से बाहर हैं।दुष्कर्म के आरोप में छह दिन के रिमांड पर है आरोपी

क्राइम ब्रांच के तहत आरोपी मोइनुद्दीन दुष्कर्म के मामले में छह दिन के पुलिस रिमांड पर है। यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है। इसके विरुद्ध 16 गंभीर मामले दर्ज हैं। इसे पासा भी की जा चुकी है। तडीपार भी घोषित किया जा चुका है।

आरोपी ने पीआई से हथियार छीनने की कोशिश कीक्राइम ब्रांच के उपायुक्त (डीसीपी) अजीत राज्यान ने सोमवार को सिविल अस्पताल में संवाददाताओं को बताया कि आरोपी मोइनुद्दीन ने हेड कांस्टेबल पर हमला करके भागने की कोशिश की। उसे पकड़ने के दौरान उसने पीआई इमरान घासुरा से उनकी सर्विस रिवॉल्वर (हथियार) को छीनने की कोशिश की। जिस दौरान एक राउंड फायरिंग हुई, जिसमें मोइनुद्दीन के पैर में गोली लग गई। इस संबंध में क्राइम ब्रांच अलग से मामला दर्ज करने की प्रक्रिया कर रही है।