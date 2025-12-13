Video: म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद. साइबर ठग गिरोह के लिए म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाकर कमीशन लेने वालों के विरुद्ध छेड़े गए अभियान के तहत साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को पकड़ा है। इनकी पूछताछ में सामने आया कि इन दोनों ही आरोपियों ने अब तक 60 म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाए हैं और इसकी जानकारी साइबर ठग गिरोह से साझा की है। इसमें से 21 बैंक अकाउंट का उपयोग साइबर ठगी के लिए किया जा चुका है, जिसके चलते देशभर में इन 21 अकाउंट के विरुद्ध 108 शिकायतें दर्ज हैं।पकड़े गए आरोपियों में गोदरेज गार्डन सिटी ग्रीन ग्लेन्ड निवासी गिरीश कोटेचा (38) और चेनपुर योगेश्वर होम्स-2 निवासी ब्रिजेश पंचाल (33) शामिल हैं। दोनों ही के पास से 57 चेकबुक, चार पासबुक, 15 चेक, 17 मोबाइल फोन, बीएफएक्स ट्रेडिंग कंपनी का यूपीआई स्केनर, इंडसइंड बैंक का पीओएस, चार स्टेंप, चार सिक्का, नौ सिमकार्ड बरामद हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध 11 दिसंबर को ही साइबर क्राइम ब्रांच ने म्यूल बैंक अकाउंट देकर कमीशन लेने के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की है। इनके दो बैंक अकाउंट में पांच करोड़ की राशि जमा हुई है, जिसके संदर्भ में इन्हें 60 हजार से ज्यादा का कमीशन मिलने की बात सामने आई है। इसके आधार पर जांच करते हुए दोनों को धर दबोचा है।