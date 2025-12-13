13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Video: म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

21 अकाउंट के विरुद्ध देशभर में 108 साइबर ठगी की शिकायतें

Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 13, 2025

अहमदाबाद. साइबर ठग गिरोह के लिए म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाकर कमीशन लेने वालों के विरुद्ध छेड़े गए अभियान के तहत साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को पकड़ा है। इनकी पूछताछ में सामने आया कि इन दोनों ही आरोपियों ने अब तक 60 म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाए हैं और इसकी जानकारी साइबर ठग गिरोह से साझा की है। इसमें से 21 बैंक अकाउंट का उपयोग साइबर ठगी के लिए किया जा चुका है, जिसके चलते देशभर में इन 21 अकाउंट के विरुद्ध 108 शिकायतें दर्ज हैं।पकड़े गए आरोपियों में गोदरेज गार्डन सिटी ग्रीन ग्लेन्ड निवासी गिरीश कोटेचा (38) और चेनपुर योगेश्वर होम्स-2 निवासी ब्रिजेश पंचाल (33) शामिल हैं। दोनों ही के पास से 57 चेकबुक, चार पासबुक, 15 चेक, 17 मोबाइल फोन, बीएफएक्स ट्रेडिंग कंपनी का यूपीआई स्केनर, इंडसइंड बैंक का पीओएस, चार स्टेंप, चार सिक्का, नौ सिमकार्ड बरामद हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध 11 दिसंबर को ही साइबर क्राइम ब्रांच ने म्यूल बैंक अकाउंट देकर कमीशन लेने के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की है। इनके दो बैंक अकाउंट में पांच करोड़ की राशि जमा हुई है, जिसके संदर्भ में इन्हें 60 हजार से ज्यादा का कमीशन मिलने की बात सामने आई है। इसके आधार पर जांच करते हुए दोनों को धर दबोचा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

13 Dec 2025 09:39 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video: म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट ठगी को किया विफल

Ahmedabad cyber crime branch
अहमदाबाद

अहमदाबाद के ब्रिजों की सुरक्षा के लिए मनपा ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

AI Photo
अहमदाबाद

Ahmedabad: विवाह के दिन ही लापता हुआ दूल्हा, मुंबई की होटल से मिला

Ishanpur police station
अहमदाबाद

गुजरात पुलिस ने फरार कैदियों को पकड़ने के लिए छेड़ा अभियान

Gujarat police
अहमदाबाद

लव अफेयर और लालच का खतरनाक खेल, इंश्योरेंस के लिए बहन का मर्डर

Crime News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.