Video: अनुपम ब्रिज के पास बस की टक्कर से दुपहिया वाहन चालक की मौत

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थम नहीं रहा है। ऐसे ही एक मामले में शुक्रवार को शहर के अनुपम ब्रिज के पास एक एसटी बस चालक ने दुपहिया वाहन चालक को टक्कर मार दी। इस घटना में दुपहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
आइ डिवीजन ट्रैफिक थाने के पीआई ए.वाई.पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे हुई। अमराईवाड़ी सौजन्य अपार्टमेंट निवासी नागजीभाई ठाकोर (28) दुपहिया वाहन लेकर अपने नौकरी पर जा रहा था। अनुपम ब्रिज के पास एक एसटी बस ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी होने के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बस चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है।
