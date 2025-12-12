Video: म.प्र.से 23 लाख की एमडी ड्रग्स लेकर आए युवक को पकड़ा

Ahmedabad. शहर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 23.55 लाख की मेफेड्रॉन ड्रग्स (एमडी ड्रग्स) के साथ 11 दिसंबर को एक व्यक्ति को पकड़ा है। सूचना के आधार पर वेजलपुर विशाला तीन रास्ते के पास से युवक को पकड़ा। इसके पास से 234 ग्राम मेफेड्रॉन जब्त की गई, जिसकी कीमत 23.49 लाख रुपए है।पकड़े गए आरोपी का नाम शाहिदअली सैयद (21) है। यह मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के डालौडा तहसील के चूना भट्टा का रहने वाला है।एसओजी के तहत उन्हें सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश के जावरा से एक व्यक्ति एमडी ड्रग्स लेकर अहमदाबाद शहर में बेचने के लिए आ रहा है। इसके आधार पर टीम ने विशाला के पास नजर रखी। जैसे ही यह व्यक्ति यहां पहुंचे उसे घेर कर उसकी तलाशी ली। उसके पास से 234 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई।जांच में सामने आया कि आरोपी को यह एमडी ड्रग्स राजस्थान के कोटडी निवासी बिट्टू ने दी थी। इस मामले में बिट्टू को फरार घोषित किया है।