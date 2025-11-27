Patrika LogoSwitch to English

दादर-अजमेर एक्सप्रेस में हड़कंप: दिल्ली धमाके चर्चा पर तीन युवक हिरासत में

Google source verification

अजमेर

image

Poonam Sharma

Nov 27, 2025

दादर-अजमेर एक्सप्रेस में रात उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन में कुछ युवकों द्वारा दिल्ली बम धमाके(Delhi Blast) को लेकर चर्चा करने की सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंची। अलर्ट मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, सीआइडी (CID)और आइबी (IB)की टीमों ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म 6 पर रोककर तीन घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। मकराना के मंगलाना के रहने वाले तीन युवक—अब्दुल खलिक (22), फरदीन (23) और फरीन (18)—को स्टेशन पर ही हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती पूछताछ के बाद उन्हें धारा 151 में गिरफ्तार किया गया।

27 Nov 2025 08:56 am

