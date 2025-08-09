9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer सेंट्रल जेल में मनाया रक्षाबंधन पर्व, भाई-बहन भावुक नजर आए, जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम

Ajmer सेंट्रल जेल में मनाया रक्षाबंधन पर्व, भाई-बहन भावुक नजर आए, जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम

अजमेर

Abhishek Chaturvedi

Aug 09, 2025

Ajmer में शनिवार को रक्षा बंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। अजमेर सेन्ट्रल जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद बहनों ने भाइयों से रक्षा का वचन लिया। सेंट्रल जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जेल मैं राखी बांधने का इंतजाम किया। जहां बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान जेल में पुख्ता इंतजाम किए गए। राखी बांधने के बाद बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात भी की। इस दौरान कई भाई-बहने भावुक नजर आए।
अजमेर से फोटो जर्नलिस्ट वाहिद पठान की रिपोर्ट।

Ajmer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Raksha Bandhan 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer सेंट्रल जेल में मनाया रक्षाबंधन पर्व, भाई-बहन भावुक नजर आए, जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

Ajmer: कैदी भाइयों के साथ जेल में रक्षाबंधन मनाने पहुंची बहनें हो गई भावुक, देखें तस्वीरें

अजमेर

चाइनीज मांझे से कटा गला, 15 टांके आए

चाइनीज मांझे से कटा गला, 15 टांके आए
अजमेर

Patrika sting : चाइनीज मांझे से वो काटा की होड़, कहीं टूट ना जाए सांसों की डोर

चाइनीज मांझे से वो काटा की होड़, कहीं टूट ना जाए सांसों की डोर
अजमेर

Smuggling-गुजरात पुलिस को डेढ़ करोड़ की शराब तस्करी के नेटवर्क की अजमेर में तलाश

गुजरात पुलिस को डेढ़ करोड़ की शराब तस्करी के नेटवर्क की अजमेर में तलाश
अजमेर

अस्पताल की पार्किंग से चिकित्सक की कार चोरी

अस्पताल की पार्किंग से चिकित्सक की कार चोरी
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.