Ajmer सेंट्रल जेल में मनाया रक्षाबंधन पर्व, भाई-बहन भावुक नजर आए, जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम

Ajmer में शनिवार को रक्षा बंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। अजमेर सेन्ट्रल जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद बहनों ने भाइयों से रक्षा का वचन लिया। सेंट्रल जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जेल मैं राखी बांधने का इंतजाम किया। जहां बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान जेल में पुख्ता इंतजाम किए गए। राखी बांधने के बाद बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात भी की। इस दौरान कई भाई-बहने भावुक नजर आए।
अजमेर से फोटो जर्नलिस्ट वाहिद पठान की रिपोर्ट।
