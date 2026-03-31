RBSE 12वीं रिजल्ट जारी, बेटियों का दबदबा, कॉमर्स में बड़ी गिरावट

RBSE 12th Result 2026 : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी (!| Rajasthan Board 12th Toppers ) कर दिया है। इस वर्ष कुल परिणाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में जहां कुल परिणाम 97.76 प्रतिशत था, वहीं 2026 में यह घटकर 97.20 प्रतिशत रह गया।टॉपर्स की बात करें तो कॉमर्स(12th Commerce) स्ट्रीम में वर्षा रानी ने 99.20 प्रतिशत अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं साइंस स्ट्रीम (Science result)में 5 छात्रों ने 99.80 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि टॉप-5 में चार लड़कियां शामिल हैं