RBSE 12th Result 2026: आज सुबह 10 बजे आएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे घोषित

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम ऑनलाइन जारी करेंगे, जबकि बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ बोर्ड कार्यालय से इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे। इस बार बारहवीं की परीक्षा में नौ लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक संपन्न हुई थीं, और पूरे प्रदेश में करीब 6,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उल्लेखनीय है कि बारहवीं का परिणाम मात्र 30 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में तैयार किया जा रहा है, जो पिछले साल की तुलना में तेज गति का संकेत है।