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RBSE 12th Result 2026: आज सुबह 10 बजे आएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे घोषित

Rajasthan Board 12th Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं का कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट मंगलवार को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन परिणाम घोषित करेंगे।

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अजमेर

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Rakesh Mishra

Mar 31, 2026

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एआई तस्वीर

अजमेर। राजस्थान में बारहवीं की परीक्षा परिणाम के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्सुकता अपने चरम पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) मंगलवार को सुबह 10 बजे सीनियर सेकंडरी परीक्षा का परिणाम जारी करेगा, जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों स्ट्रीम शामिल हैं।

मदन दिलावर परिणाम ऑनलाइन जारी करेंगे

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम ऑनलाइन जारी करेंगे, जबकि बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ बोर्ड कार्यालय से इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे। इस बार बारहवीं की परीक्षा में नौ लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक संपन्न हुई थीं, और पूरे प्रदेश में करीब 6,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उल्लेखनीय है कि बारहवीं का परिणाम मात्र 30 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में तैयार किया जा रहा है, जो पिछले साल की तुलना में तेज गति का संकेत है।

पिछले साल ऐसा रहा था रिजल्ट

साल 2025 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राजस्थान बोर्ड की बारहवीं परीक्षा में स्ट्रीमवार प्रदर्शन बेहद उत्कृष्ट रहा। आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 5,78,494 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 5,69,575 ने सफलता प्राप्त की थी, और पास प्रतिशत 96.88% रहा। इस स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 97.86% जबकि लड़कों का 95.80% रहा।

कॉमर्स स्ट्रीम में 26,622 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 26,418 पास हुए, और पास प्रतिशत 98.95% दर्ज किया गया। इसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 99.51% और लड़कों का 98.66% था। साइंस स्ट्रीम में 2,60,078 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 2,58,071 पास हुए और ओवरऑल पास प्रतिशत 97.73% रहा, जिसमें लड़कियों का 98.90% और लड़कों का 97.08% पास प्रतिशत रहा।

इस बार भी पिछले साल की तरह तीनों स्ट्रीम का परिणाम एक साथ जारी होने की संभावना है। बोर्ड मुख्यालय अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की घोषणा करेगा, और इसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।

यह वीडियो भी देखें

ऐसे करें RBSE 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड

छात्र अपने परिणाम को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in वेबसाइट पर जाएँ, ‘RBSE 12th Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें, अपनी स्ट्रीम चुनें, रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर तुरंत रिजल्ट दिखाई देगा। इस बार का परिणाम विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने के साथ उनकी मेहनत और तैयारी का वास्तविक आंकलन साबित होगा।

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Updated on:

31 Mar 2026 06:16 am

Published on:

31 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RBSE 12th Result 2026: आज सुबह 10 बजे आएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे घोषित

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