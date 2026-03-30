Rajasthan University: राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, इस बार नहीं होगी लिखित परीक्षा

वहीं, पिछले दो वर्षों से प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण कई अभ्यर्थियों की जेआरएफ पात्रता समाप्त हो चुकी है, जिससे उन्हें निजी विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ा। इस कारण 2024 और 2025 शैक्षणिक सत्र ‘जीरो सेशन’ घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसी बीच, पिछले वर्ष अगस्त में विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने शोधार्थियों को पढ़ाई के साथ नियमित कक्षाएं लेने की अनुमति देने की सिफारिश भी की थी। इसका उद्देश्य फैकल्टी की कमी को दूर करना और शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करना है, क्योंकि वर्तमान में 60 प्रतिशत से अधिक शिक्षण पद रिक्त हैं।