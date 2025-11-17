Jaipur News: राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएड कोर्स करना अब महंगा, सेमेस्टर पैटर्न बदलते ही परीक्षा शुल्क दोगुना, छात्रों पर पड़ेगी आर्थिक मार

राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में पूर्व में पाठ्यक्रम दो साल का था जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बढ़ाकर 4 साल का कर दिया है। यानी अब विद्यार्थियों को ​बीएड की डिग्री के लिए चार साल तक पढ़ाई करनी होगी। दो साल के पाठ्यक्रम कोर्स में एक साल में दो बार प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा होती थी। इस बीच शिक्षक भर्ती के लिए निकलने वाली वेकेंसी के लिए विद्यार्थी चार साल का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ही पात्र होंगे।