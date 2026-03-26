RBSE 12वीं रिजल्ट जल्द: मार्च में ही आ सकता है ऐतिहासिक परिणाम

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब 12वीं कक्षा (RBSE 12th Result )के परिणाम जारी करने की तैयारी में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बोर्ड द्वारा कला(Arts), वाणिज्य (Commerce)और विज्ञान (Science)संकाय की कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा कर लिया गया है। तकनीकी जांच और अधिकारियों के परीक्षण के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Madan Dilawar)की मंजूरी मिलते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।सूत्रों के अनुसार, इस बार 12वीं का रिजल्ट(Rajasthan Board 12th Result) 31 मार्च 2026 के आसपास जारी होने की संभावना है