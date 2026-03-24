आज आएंगे RBSE 5वीं, 8वीं और 10वीं के रिजल्ट, 10 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

10th RBSE Board Result : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम और उत्साह से भरा हुआ है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री Madan Dilawar आज, 24 मार्च 2026 (मंगलवार) को दोपहर ठीक 1:00 बजे कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम (Rajasthan Board Result 2026)घोषित करेंगे। इस बार खास बात यह है कि केवल 10वीं ही नहीं, बल्कि कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम भी आज (RBSE Result 2026)एक साथ जारी किए जाएंगे। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार एक साथ खत्म होगा।