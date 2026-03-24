24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

आज आएंगे RBSE 5वीं, 8वीं और 10वीं के रिजल्ट, 10 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

आज आएंगे RBSE 5वीं, 8वीं और 10वीं के रिजल्ट, 10 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

Google source verification

अजमेर

image

Poonam Sharma

Mar 24, 2026

10th RBSE Board Result : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम और उत्साह से भरा हुआ है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री Madan Dilawar आज, 24 मार्च 2026 (मंगलवार) को दोपहर ठीक 1:00 बजे कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम (Rajasthan Board Result 2026)घोषित करेंगे। इस बार खास बात यह है कि केवल 10वीं ही नहीं, बल्कि कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम भी आज (RBSE Result 2026)एक साथ जारी किए जाएंगे। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार एक साथ खत्म होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Videos / आज आएंगे RBSE 5वीं, 8वीं और 10वीं के रिजल्ट, 10 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

RBSE 10th Result: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, मदन दिलावर करेंगे घोषित, 5वीं-8वीं के नतीजे भी साथ

RBSE 10th Result 2026 Declared at 1 PM Today Madan Dilawar to Announce Class 5 and 8 Results Likely Alongside
अजमेर

Rajasthan Crime: किराए पर कमरा लेने के बहाने घर आए, पानी लेने गई तो मार दी गोली… कई साल बाद गिरफ्तार

women
अजमेर

Rajasthan Board 10th Result 2026: कब आएगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट? राजस्थान बोर्ड का नया अपडेट आया सामने

RBSE 10th Result
अजमेर

मंदिर से चांदी के छत्र चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

मंदिर से चांदी के छत्र चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
अजमेर

Ajmer: मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल से बदलेगी तस्वीर, उद्योगों की सीधी बंदरगाह से कनेक्टिविटी

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.