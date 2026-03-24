RBSE 10th Result: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, मदन दिलावर करेंगे घोषित, 5वीं-8वीं के नतीजे भी साथ

जानकारी के अनुसार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज दोपहर 1 बजे अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेंगे। खास बात यह है कि 10वीं के साथ-साथ आज 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे भी जारी किए जाएंगे। छात्र अपना Roll Number और जन्मतिथि तैयार रखें।