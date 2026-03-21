Ajmer: मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल से बदलेगी तस्वीर, उद्योगों की सीधी बंदरगाह से कनेक्टिविटी

Multi Modal Cargo Terminal: अजमेर जिले में समीपवर्ती ग्राम सराधना में शुरू हुआ गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल अजमेर जिले को एक उभरते हुए लॉजिस्टिक्स हब के रूप में नई पहचान देने वाला है। इससे क्षेत्र के मार्बल, ग्रेनाइट और खनिज उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं माल परिवहन लागत में कमी और सप्लाई चेन तेज व भरोसेमंद होगी। जिले से जल्द ही मार्बल-ग्रेनाइट और अन्य खनिजों का परिवहन ट्रक, ट्रेलर की जगह रेलवे की ओर शिफ्ट होने वाला है। जिससे खनिजों की लागत कम होने की उम्मीद है।