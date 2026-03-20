Ajmer: युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी और बच्चों के लिए पत्थर पर लिखा रुला देने वाला संदेश, बैंकाक में मिला था धोखा

किशन मोबाइल फोन कॉल से दबाव में आकर करीब 6 दिन पहले एसपी के समक्ष आपबीती सुनाते हुए मदद की गुहार लगाई। अजमेर कलक्ट्रेट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इधर, 18 मार्च को किशन लाल ने डिग्गी तालाब में कूदकर जान दे दी। उसने तालाब में कूदने से पहले पत्थर पर परिवार के लिए संदेश लिखा कि मुझे माफ कर देना। सूचना पर पुलिस ने रातभर तलाश की लेकिन शव का सुराग नहीं लगा। आखिर गुरूवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। शव बाहर निकाला तब उसकी पहचान हो सकी।