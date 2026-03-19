अजमेर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, खेत में बने गोदाम व घर से 512 गैस सिलेंडर जब्त, मचा हड़कंप

रसद जिला अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि बुधवार की रात करीब 8 बजे पुष्कर के बागोलाई गांव के खेत में बने गोदाम पर छापा मारा गया। यहां पर रोहित कुमावत ने बड़ा सा गोदाम बनाकर भारी संख्या में गैस सिलेण्डरों का स्टॉक कर रखा था। रोहित कुमावत ने निजी गैस कम्पनियों की एजेंसी लेकर अवैध रूप से 600 सिलेंडर रखने का बहुत बड़ा गोदाम बना रखा था। घरेलू गैस स्टोरेज के लिए सरकारी स्तर पर मापदंड भी नहीं पाए गए तथा विस्फोटक लाइसेंस भी नहीं मिला। मौके से कुल 448 गैस सिलेंडर पाए गए। इनमें 68 भरे हुए थे। उसके घर से भी 64 खाली सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सभी सिलेंडर जब्त कर अन्य अधिकृत ऐजेंसी को सुपुर्द कर दिए।