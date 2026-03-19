Ajmer Rape: दोस्तों की पार्टी में बुलाकर युवती को पिलाया नशीला पदार्थ, होटल ले जाकर किया रेप, सहेली ने कराया था संपर्क

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक जनवरी को वह सहेली के मार्फत मनीष उर्फ मोन्टी से मिली थी। मनीष ने 4 जनवरी को दोस्तों की पार्टी में बुलाकर उसे नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद वह उसे एक होटल में ले गया, जहां विरोध करने के बावजूद देह शोषण किया। उसके होश में आने पर आरोपी ने उससे शादी करने की बात कही। इसके बाद आरोपी ने जयपुर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस पड़ताल में आया कि आरोपी मनीष उर्फ मोन्टी थाने का हिस्ट्रीशीटर है।