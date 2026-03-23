Rajasthan Crime: किराए पर कमरा लेने के बहाने घर आए, पानी लेने गई तो मार दी गोली… कई साल बाद गिरफ्तार

Rajasthan Crime: मदनगंज-किशनगढ़। हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में गत 17 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को मदनगंज थाना पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया । आरोपी लंबे समय से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आगरा सहित विभिन्न स्थानों पर छिपकर रह रहा था । मदनगंज थाने के सीआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम टिकरी थाना कागारोल जिला आगरा निवासी आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि (39) को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया ।