Rajasthan Board 10th Result 2026: कब आएगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट? राजस्थान बोर्ड का नया अपडेट आया सामने

बता दें कि राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी के बीच हुई थी। इस बार परीक्षा में 1,068,078 स्टूडेंट्स बैठे थे। 6 विषयों की परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके बाद महज 20 दिन में 30915 परीक्षकों ने 64,08,468 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। बड़ी बात ये रही कि 3,20,423 उत्तर पुस्तिकाएं हर रोज जांची गई।