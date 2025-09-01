थानागाजी में 93, अलवर शहर में 90, कठूमर में 69 व रामगढ़ में 61 मिमी पानी बरसा

अलवर. अलवर शहर सहित जिले के कई इलाकों में शनिवार रात को तथा रविवार को झमाझम बारिश हुई। शनिवार रात 8 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक अलवर शहर में 90 मिमी बारिश हुई। इसी तरह थानागाजी में 93, कठूमर में 69 और रामगढ़ में 61 मिमी पानी बरसा।

डीग जिले के सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर के तालाब में नहाने गए गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। रविवार को अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सेमली दिलावर से 4-5 युवक सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर में दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद सभी युवक मंदिर के पास बने एक तालाब में नहाने के लिए उतरे। तभी एक युवक सिकंदर (30) पुत्र पदमसिंह राजपूत का पैर फिसल गया। वह पानी में जा गिरा और डूब गया। बाद में पुलिस ने उसके शव को तालाब से निकाला।

इधर, रामगढ़ से खेड़ी गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर शनिवार देर रात 12 दुकानों की दीवार बारिश के कारण ढह गई। इन दुकानों में देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम होता है। हादसे में कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार रामगढ़ में रविवार को भैरू मंदिर पर आयोजित लक्खी मेले में कुश्ती-दंगल हुआ। बारिश के कारण कुश्ती-दंगल कुछ देर रोकना पड़ा।

—

अलावड़ा में जलदाय विभाग की टंकी की छत ढही

अलावड़ा के 33 केवी बिजली सब स्टेशन के समीप जलदाय विभाग की टंकी की छत शनिवार देर रात आई तेज बारिश में ढह गई। डेढ़ लाख लीटर पानी की क्षमता की यह टंकी करीब 15 साल पुरानी है।

—

खेरली क्षेत्र में दो मकान हुए क्षतिग्रस्त

खेरली रेल गांव में ताराचंद कोली के मकान के कमरे की पट्टियां टूट कर गिर गईं। नगला माधोपुर में सियाराम शर्मा के मकान की दीवार गिर गई। इस गांव के खेतों में पानी भरने से बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है। समूची गांव के बांध की पाल भी बारिश में ढह गई। करीब 3 वर्ष पूर्व बनी बांध की सुरक्षा दीवार का 150 फीट हिस्सा ढह गया।

—

रूपारेल नदी में बहे युवक का शव मिला

मालाखेड़ा क्षेत्र में रूपारेल नदी पर बनी सोहनपुर पुलिया के नीचे शनिवार को नहाते समय पानी के तेज बहाव में बहे महुआ खुर्द गांव निवासी युवक शाहीन पुत्र हाकम खान का शव रविवार को मिल गया। एनडीआरएफ की टीम ने रात तक युवक की तलाश की थी। नहीं मिलने पर सर्च ऑपरेशन रोक दिया था। रविवार सुबह पानी का बहाव कम होने पर सोहनपुर पुलिया से करीब 150 मीटर दूर झाड़ियों में युवक का शव मिला।

—

कठूमर में आकाशीय बिजली से गाय की मौत

कठूमर क्षेत्र में शनिवार रात हुई तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। रविवार को भी बारिश हुई। लाठकी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक गाय की मौत हो गई। बारिश से पोखरों, तालाबों व एनिकट में पानी आया है। इसके आलवासिटाडेडा गांव में दो कच्चा मकानों को नुकसान पहुंचा। दांतिया सहित अन्य गांवों में बाजरे की फसलें जलमग्न हो गई।

—

कहां-कितने मिमी बारिश (शनिवार रात 8 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक)

अलवर 90

जयसमंद 17

मंगलसर 4

सोडावास 7

सिलीसेढ़ 32

रामगढ़ 61

लक्ष्मणगढ़ 3

कठूमर 69

मालाखेड़ा 15

बहादुरपुर 31

थानागाजी 93

गोविन्दगढ़ 22

राजगढ़ 7