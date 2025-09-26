प्रवर्तन निरीक्षक के नाम पर 30 हजार की घूस लेते दलाल गिरफ्तार, निरीक्षक फरार…. देखें वीडियो…

टपूकड़ा ञ्च पत्रिका. खैरथल-तिजारा जिले के टपूकड़ा में एसीबी की भिवाड़ी इकाई की टीम ने रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक पूनम चौधरी के लिए एक दलाल को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार किया है। इससे पहले शिकायत के सत्यापन के दौरान भी दलाल 10 हजार रुपए ले चुका था। दलाल ङ्क्षरकू गोयल को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम ने प्रवर्तन निरीक्षक पूनम से पूछताछ के लिए संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही वह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार हो गई।
इस मामले में एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एक व्यक्ति ने एसीबी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे वर्ष 2023 में ग्राम पंचायत हसनपुर माफी में राशन की दुकान आवंटित हुई थी। कुछ दिन पहले प्रवर्तन निरीक्षक पूनम ने उसकी दुकान का निरीक्षण किया था। इसके बाद 12 सितंबर को प्रवर्तन निरीक्षक ने उसे टपूकड़ा के मिस्त्री मार्केट स्थित दलाल ङ्क्षरकू की दुकान पर बुलाया। जब वह दुकान पर पहुंचा, तो उसे धमकी दी कि 50 हजार रुपए नहीं दिए, तो मैं तुम्हारी दुकान का लाइसेंस निलम्बित कर दूंगी।
इसके बाद दलाल ङ्क्षरकू उसे बार-बार प्रवर्तन निरीक्षक का नाम लेकर परेशान करने लगा। इस शिकायत के बाद एसीबी मुख्यालय जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम राजेश ङ्क्षसह के सुपरविजन में एसीबी की भिवाड़ी इकाई के उप अधीक्षक परमेश्वर लाल के नेतृत्व में गुरुवार को दलाल ङ्क्षरकू को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार कर लिया।
