तिजारा में भगवान चन्द्रप्रभ की निर्वाण तिथि पर स्वर्ण रथयात्रा निकाली…. देखें वीडियो ….

तिजारा. कस्बे के चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा मंदिर में सोमवार 23 फरवरी को भगवान चन्द्रप्रभ की निर्वाण तिथि और फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के अवसर पर वार्षिक मेले का आयोजन भव्य झांकियों और स्वर्णिम रथयात्रा के साथ किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चन्द्रप्रभ के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर हुई। मंदिर अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बताया कि आचार्य आदित्य सागर महाराज और आचार्य विज्ञानभूषण महाराज ससंघ के पावन सानिध्य में सुबह 6.45 बजे अभिषेक एवं पूजन, 7.30 बजे निर्वाण मोदक समर्पण, 9.15 बजे ध्वजारोहण और 9.30 बजे धर्मसभा आयोजित की गई। सुबह 11.30 बजे बैण्ड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ स्वर्णिम रथयात्रा का आयोजन किया गया। झांकियों में सत्य और अङ्क्षहसा का संदेश दर्शाया गया। रथयात्रा के लौटने पर 3.00 बजे श्रीजी का अभिषेक और 6.30 बजे मंगल आरती हुई।

कार्यक्रम में मंदिर अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, रविन्द्र जैन, नरेन्द्र जैन, शम्भु दयाल जैन, आदेश्वर जैन, सुरेन्द्र जैन सहित समाज के अनेक लोग और प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।