भिवाड़ी खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण अग्निकांड, सात घरों में मातम

सोमवार की वह सुबह भिवाड़ी के खुशखेड़ा-करौली इंडस्ट्रियल एरिया(Khushkhera Industrial Area ) के लिए कभी न भूलने वाला मंजर बन गई। एक केमिकल-पटाखा फैक्ट्री (Chemical Factory)में अचानक भड़की आग ने सात मजदूरों को (Bhiwadi Fire Tragedy)जिंदा निगल लिया। जो हाथ सुबह मेहनत की आस लेकर मशीनों पर चले थे, कुछ ही पलों में आग की लपटों में हमेशा के लिए थम गए।करीब डेढ़ घंटे की जद्दोजहद के बाद जब लपटें शांत हुईं और रेस्क्यू टीम अंदर दाखिल हुई, तो जो दृश्य सामने था उसने सबकी रूह कंपा दी।