अलवर

अज्ञात वाहन से टकराते ही आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी, तीन युवक जिंदा जले… देखें वीडियो …

किसी बड़े वाहन से टकराई पिकअप: पुलिस का कहना है कि पिकअप गाड़ी किसी बड़े वाहन से टकराई है। टक्कर से पिकअप का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। पिकअप का एक गेट नहीं खुला। दूसरे गेट से चालक तो निकल गया, अन्य लोग अंदर ही फंसे रहे गए।

अलवर

image

kailash Sharma

Dec 18, 2025

.एक मृतक की बहन की अगले महीने होनी है शादी
रैणी.पिनान.अलवर. मंगलवार देर रात करीब एक बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर किसी अज्ञात वाहन से टकराने के बाद एक पिकअप गाड़ी में आग लग गई। पिकअप में सवार तीन युवक ङ्क्षजदा जल गए। चालक की हालत भी गंभीर है, उसे जयपुर रेफर किया गया है। यह हादसा रैणी क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिलर नंबर 131/5 के पास हुआ।
पुलिस के अनुसार हरियाणा के झज्जर से जयपुर होते हुए मध्यप्रदेश जा रही एक पिकअप (गाड़ी नंबर एच.आर.63ई5271) किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित शर्मा (30) निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र (22) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम (28) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे में घायल चालक की पहचान झज्जर (हरियाणा) निवासी हन्नी (28) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया।

किसी बड़े वाहन से टकराई पिकअप: पुलिस का कहना है कि पिकअप गाड़ी किसी बड़े वाहन से टकराई है। टक्कर से पिकअप का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। पिकअप का एक गेट नहीं खुला। दूसरे गेट से चालक तो निकल गया, अन्य लोग अंदर ही फंसे रहे गए।
वेङ्क्षल्डग का काम करते थे: पिकअप में सवार सभी लोग हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के जसौरखेड़ी से रवाना हुए थे। पिकअप में सवार दीपेन्द्र व पदम वेङ्क्षल्डग का काम करते थे। काम पूरा होने के बाद घर लौट रहे थे, पीछे सामान रखा हुआ था।
मोहित को अपने साथ लाया था ड्राइवर हन्नी : पिकअप चालक हन्नी और मोहित जसौरखेड़ी गांव के निवासी हैं। दीपेन्द्र व पदम ने पिकअप किराए पर ली थी। मध्यप्रदेश से अकेले न लौटना पड़े, इसलिए हन्नी ने मोहित को भी अपने साथ ले लिया था। मोहित की बहन की अगले महीने शादी होने वाली है।

आग लगने का कारण: पिकअप में एक बाइक, फोम के गद्दे व एक छोटा गैस सिलेंडर सहित कई औजार रखे हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही पिकअप किसी वाहन से टकराई, वैसे ही गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया।
दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है। एक व्यक्ति जो कि पिकअप का चालक है, वही ङ्क्षजदा बचा है। उसके बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
राजपाल ङ्क्षसह, थानाप्रभारी रैणी

