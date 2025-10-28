जेसीबी से चलाया सफाई अभियान…. देखें वीडियो…



अलावड़ा ञ्च पत्रिका. कई महीनों बाद ङ्क्षरग रोड और नालों की सफाई जेसीबी की सहायता से की गई। ठेकेदार नगेन्द्र और मुकेश ने ग्राम पंचायत सरपंच के सहयोग से सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत यह कार्य शुरू किया। जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी के बार-बार नहीं आने के बावजूद अब जेसीबी की मदद से नालियों की सफाई की जा रही है, जिससे कस्बे की स्वच्छता में सुधार होगा। ग्रामीण सिद्धार्थ शर्मा और चमन ने कहा कि अब नियमित सफाई से न केवल कस्बे की सफाई बढ़ेगी, बल्कि बीमारियों का खतरा भी कम होगा। इससे कस्बे की तस्वीर भी बदलने की उम्मीद

जताई गई है। ग्राम पंचायत सरपंच जुम्मा खान ने कहा कि अलावड़ा को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमित सफाई से कस्बे का वातावरण साफ रहेगा और लोगों को स्वच्छता की सुविधा मिलेगी। इस सफाई अभियान ने न केवल कस्बे की स्वच्छता में सुधार किया है, बल्कि ग्रामीणों में एक नई उम्मीद भी जागृत की है। यह कदम निश्चित रूप से अलावड़ा की सूरत को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।