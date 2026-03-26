26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

कांस्टेबल व दलाल 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार…. देखें वीडियो….

कठूमर. जिले के कठूमर थाना परिसर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा दिया। दौसा एसीबी टीम ने बुधवार शाम थाने के बाहर जाल बिछाकर एक कांस्टेबल और उसके दलाल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान जैसे ही एसीबी टीम थाने [&hellip;]

Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Mar 26, 2026

कठूमर. जिले के कठूमर थाना परिसर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा दिया। दौसा एसीबी टीम ने बुधवार शाम थाने के बाहर जाल बिछाकर एक कांस्टेबल और उसके दलाल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान जैसे ही एसीबी टीम थाने पहुंची, वहां अफरा-तफरी मच गई और थाना परिसर लगभग खाली हो गया। थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी मौके से गायब मिले।
एसीबी दौसा के डीएसपी रङ्क्षवद्र ङ्क्षसह शेखावत ने बताया कि फूटाकी (थाना सीकरी) निवासी परिवादी ने बुधवार सुबह भरतपुर चौकी में शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया कि उसके बेटे को एक मामले में बचाने के एवज में 40 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी दौसा और भरतपुर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। योजना के तहत बुधवार शाम करीब 6 बजे टीम चार वाहनों में सवार होकर कठूमर पहुंची और थाने के आसपास जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार परिवादी ने थाने के मुख्य गेट के बाहर खड़े दलाल निरजंन तसई को 20 हजार रुपए दिए। इस दौरान आरोपी कांस्टेबल रामेश्वर दयाल गुर्जर भी मौके पर मौजूद था। जैसे ही रकम का लेन-देन हुआ, एसीबी टीम ने तुरंत दबिश देकर दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया।
मामला प्रेम विवाह से जुड़ा बताया जा रहा
परिवादी के 21 वर्षीय बेटे ने 16 मार्च को हरियाणा के झज्जर में दूसरी जाति की युवती से प्रेम विवाह किया था। इस पर युवती के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया। नवविवाहित जोड़ा सुरक्षा के लिए अलवर एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां से कठूमर पुलिस उन्हें थाने ले आई और युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। आरोप है कि युवक को छोडऩे के एवज में अलग-अलग माध्यमों से 40 हजार की मांग की जा रही थी। इस मामले में जांच अधिकारी एएसआइ नरेंद्र मीणा बताए जा रहे हैं। फिलहाल एसीबी टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढऩे के साथ और बड़े खुलासे की संभावना है, ताकि प्रकरण की परतें खुल सकती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 12:27 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / कांस्टेबल व दलाल 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार…. देखें वीडियो….

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

कठूमर में कांस्टेबल व दलाल 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार

अलवर

अलवर: दूसरे की अस्थियां ले गए परिजन और हरिद्वार में कर दीं विसर्जित

अलवर

पेंशनर्स का फूटा गुस्सा: ‘वैधता अधिनियम-2025’ के खिलाफ मनाया काला दिवस, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

अलवर

अलवर होमगार्ड भर्ती: पुरुषों को पछाड़ महिलाएं निकलीं आगे, 40 फीसदी ने पूरी की दौड़

अलवर

अलवर: कॉलेज छात्रा का नहाते समय बनाया वीडियो… फिर रेप, अब 20 साल की सजा   

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.