अलवर

किसानों का बिजली सप्लाई को लेकर प्रदर्शन, रात को दिया धरना…. देखें वीडियो…

सकट ञ्च पत्रिका. क्षेत्र के बीधोता व बीरपुर गांव के किसानों ने बुधवार को दिन में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर जीएसएस पर प्रदर्शन किया और कई गांवों की बिजली सप्लाई भी बंद करवा दी। इसके बाद किसान दिन व रात धरने पर बैठ रहे। किसानों का कहना था कि रात में बिजली मिलने [&hellip;]

अलवर

image

kailash Sharma

Dec 05, 2025


सकट ञ्च पत्रिका. क्षेत्र के बीधोता व बीरपुर गांव के किसानों ने बुधवार को दिन में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर जीएसएस पर प्रदर्शन किया और कई गांवों की बिजली सप्लाई भी बंद करवा दी। इसके बाद किसान दिन व रात धरने पर बैठ रहे। किसानों का कहना था कि रात में बिजली मिलने से उन्हें कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रात के समय जंगली जानवरों और जहरीले कीटों के काटने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
किसानों ने बताया कि सरकार ने दिन में बिजली देने का वादा किया था, लेकिन वह इस पर खरी नहीं उतर पा रही है। किसानों ने यह भी तर्क दिया कि रात में पानी का सही उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे पानी बेकार बहता है और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होता है। यह सरकार की ’’बूंद-बूंद ङ्क्षसचाई’’ की बात के विपरीत है। धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद राजगढ़ से विद्युत निगम के जेईएन मौके पर पहुंचे और जीएसएस पर धरना- प्रदर्शन कर रहे किसानों से वार्ता की। उन्होंने ने 2 दिन बाद दिन में विद्युत सप्लाई देने आश्वासन दिया लेकिन किसान कल से ही दिन में विद्युत सप्लाई चालू कराने की मांग पर अड़े रहे कई घंटों की बातचीत के बाद भी किसानों और निगम के बीच सहमति नहीं बनी और किसान रात को भी जीएसएस पर अलाव जलाकर धरने पर बैठे रहे।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 12:29 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / किसानों का बिजली सप्लाई को लेकर प्रदर्शन, रात को दिया धरना…. देखें वीडियो…

