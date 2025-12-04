खाटूश्यामजी में डीएसपी की नियुक्ति पर बालकनाथ हुए नाराज, सीएम को लिखा पत्र… लगाए गंभीर आरोप

MLA बालक नाथ व RPS आनंद राव
खाटूश्यामजी में आरपीएस आनंद राव की डीएसपी पद पर नियुक्ति से तिजारा MLA और पूर्व सांसद महंत बालकनाथ नाराज हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आनंद राव को किसी भी जगह वृत्ताधिकारी (डीएसपी) के पद पर नियुक्त न करने की मांग की है। आरपीएस आनंद राव के साथ 2023 में सांसद रहते महंत बाबा बालक नाथ का विवाद हुआ था। पुलिस महानिदेशक की ओर से पिछले दिनों राव को खाटूश्यामजी में डीएसपी के पद पर लगाया गया है।
इससे नाराज बालकनाथ ने सीएम को पत्र लिखकर राव को किसी भी जगह वृताधिकारी के पद पर नहीं लगाने की मांग की है। सीएम को पत्र में विधायक बालकनाथ ने लिखा है कि राव का सहायक कमांडेंट, पांचवी बटालियन आरएसी, जयपुर से खाटूश्यामजी में डीएसपी के पद पर तबादला किया गया है। मेरे सांसद कार्यकाल के दौरान राव बहरोड़ में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे। वहां 17 सीसी की चार्जशीट को दोबारा 16 सीसी में बदलने की मांग के आमजन के आरोप में उनकी कार्यशैली भ्रष्ट और पार्टी विरोधी है।
उसी दौरान इनको 16 सीसी की चार्जशीट प्रस्तावित की गई थी। जिसका 17 सीसी में रूपांतरण करवाया गया है। उन्होंने मांग की है कि इनकी कार्यशैली और मानसिकता को देखते हुए किसी भी जगह वृत्ताधिकारी के पद पर नहीं लगाया जाए। साथ ही, 17 सीसी की चार्जशीट को दोबारा 16 सीसी में रूपांतरित किया जाए।
पिछली सरकार में आनंद राव और बालकनाथ के बीच बहरोड़ में विवाद हुआ था। उस समय बाबा बालक नाथ सांसद थे और राब बहरोड़ में डीएसपी थे। इस दौरान बालकनाथ ने कहा था कि मेरा नाम याद रखना, मैं तुम तीन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी लिस्ट में तीन लोग हैं। यहां का विधायक (लाकालौन विधायक बलजीत) पुराना एसएसओ और अब आप भी। आठ महीने की सरकार है। फिर बीजेपी आ रही है। आपको यहां में जाने भी नहीं दूंगा। हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था।
मैंने सीएम को पत्र लिखा आमजन परेशान था। विवाद के है। राव से उस समय समय भी मैंने लोगों की बात रखी थी। पत्र में भी लिखा है कि इन्हें कहीं का वृत्ताधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही 16 सीसी की चार्जशीट 17 सीसी में कैसे बदली यह भी जांच का विषय है - बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा
