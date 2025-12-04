खाटूश्यामजी में डीएसपी की नियुक्ति पर बालकनाथ हुए नाराज, सीएम को लिखा पत्र… लगाए गंभीर आरोप

पिछली सरकार में आनंद राव और बालकनाथ के बीच बहरोड़ में विवाद हुआ था। उस समय बाबा बालक नाथ सांसद थे और राब बहरोड़ में डीएसपी थे। इस दौरान बालकनाथ ने कहा था कि मेरा नाम याद रखना, मैं तुम तीन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी लिस्ट में तीन लोग हैं। यहां का विधायक (लाकालौन विधायक बलजीत) पुराना एसएसओ और अब आप भी। आठ महीने की सरकार है। फिर बीजेपी आ रही है। आपको यहां में जाने भी नहीं दूंगा। हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था।