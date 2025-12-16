16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

कोहरे का कहर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कई वाहन टकराए, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर सहित दो की मौत… देखें वीडियो …..

नूंह मेवात (अलवर). दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेव-वे पर हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते 2 डंपर सहित 10-12 वाहन टकरा गए। हादसे में अलवर निवासी सीआईएसएफ इंस्पेक्टर और जयपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई व कई लोग घायल हो गए।

अलवर

image

kailash Sharma

Dec 16, 2025

नूंह मेवात (अलवर). दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेव-वे पर हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते 2 डंपर सहित 10-12 वाहन टकरा गए। हादसे में अलवर निवासी सीआईएसएफ इंस्पेक्टर और एक व्यक्ति की मौत हो गई व कई लोग घायल हो गए। घटना मुंबई एक्सप्रेस-वे पर थाना पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनियाला पटाकपुर की है। यहां दो डंपर आपस में टकरा गए, इन्हें सडक़ किनारे खड़ा किया गया था। मगर कोहरे की वजह से वाहन चालकों को यह नजर नहीं आए और एक के बाद एक गाड़ी पीछे से टकराने लगी।
इस दौरान सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार पुत्र रूपनारायण शर्मा, निवासी बी-16 अंबेडकर नगर, अलवर अपनी कार से ड्यूटी के लिए दिल्ली जा रहे थे। जब वह गांव रनियाला पटाकपुर के समीप पहुंचे तो घने कोहरे के कारण उनकी गाड़ी सामने खड़े डंपर में घुस गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक व्यक्ति की मौत हो गई उसकी शिनाख्त नहीं हुई। दूसरे व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आने ने उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। इसके अलावा गांव बनारसी के पास दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिलर नंबर 45 के नजदीक 7-8 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में किसी को चोट नहीं आई, हालांकि वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं।
एक दिन पूर्व कार डिवाइडर से टकराई, एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित 2 घायल गोविन्दगढ़. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात एक कार के डिवाइडर से टकराने पर मध्यप्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित चार लोग घायल हो गए। सभी घायल दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में शामिल होकर मध्यप्रदेश लौट रहे थे। अलवर जिले के गोविन्दगढ़ थाना क्षेत्र में इंदपुर गांव के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सूचना मिलते ही एनएचएआइ की एम्बुलेंस ने घायलों को बड़ौदामेव सीएचसी पहुंचाया। घायलों की पहचान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगेलाल फौजी (54) निवासी श्योपुर (मध्यप्रदेश), बृजेश (44), विजय बंसल (30) और राजकुमार (28) के रूप में हुई है। हादसे में राजकुमार और बृजेश कार में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस के मेडिकल स्टाफ और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बड़ौदामेव अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चारों को अलवर रेफर कर दिया।

Updated on:

16 Dec 2025 12:41 am

Published on:

16 Dec 2025 12:36 am

Delhi-Mumbai Expressway, Delhi-Mumbai Expressway accident, accident due to dense fog, CISF inspector dies, CISF inspector of Alwar dies, Alwar news, Rajasthan news
