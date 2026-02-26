26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने का विरोध , आंदोलन के 203वें दिन विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली… देखें वीडियो ….

खैरथल. खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने व जिला मुख्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने के विरोध में 203 दिनों से जारी आंदोलन के तहत बुधवार को शहर में विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। संघर्ष समिति के बैनर तले सुबह धरना स्थल पर राष्ट्रीय गान के पश्चात रैली को रवाना किया गया। सैकड़ों युवाओं और नागरिकों [&hellip;]

Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Feb 26, 2026

खैरथल. खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने व जिला मुख्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने के विरोध में 203 दिनों से जारी आंदोलन के तहत बुधवार को शहर में विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। संघर्ष समिति के बैनर तले सुबह धरना स्थल पर राष्ट्रीय गान के पश्चात रैली को रवाना किया गया। सैकड़ों युवाओं और नागरिकों ने तिरंगा थामे मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए एकजुटता दिखाई। रैली में स्थानीय लोगों के अलावा जाट महासभा, हरसोली परगना, ङ्क्षजदोली परगना सहित किशनगढ़बास और मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। युवाओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए अपने अधिकारों की मांग को बुलंद किया। रैली के बाद धरना स्थल पर हुई आमसभा में वक्ताओं ने राज्य सरकार की उदासीनता पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि 203 दिनों से शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। दो बार विधानसभा में विधायक ललित यादव की ओर से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा चुका है, फिर भी सकारात्मक समाधान सामने नहीं आया। जनभावनाओं की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन चाहे जितने दिन चले, वे झुकने वाले नहीं हैं और जिला मुख्यालय को यथावत रखने की लड़ाई जारी रहेगी। सभा को गिरीश डाटा, ओमप्रकाश रोघा, विक्की चौधरी, पंकज रोघा, रोहिताश चौधरी, शिवचरण गुप्ता, संदीप पाटील, मनीष गुप्ता, वीर ङ्क्षसह ढिल्लो, नारायण छंगानी, प्रकाश दादाणी, एडवोकेट राजेश कांवटा, एडवोकेट अखिलेश कौशिक, रामावतार चौधरी, जसवंत आर्य, मांगेराम चौधरी, धरमङ्क्षसह चौधरी, जीतराम लम्बरदार, शुभराम चौधरी, श्यामलाल शर्मा, जलेङ्क्षसह, रामचंदर कामरेड, प्रमोद ठेकेदार, अनिल रोहिल्ला, राजेंद्र रसगोन, मातादीन बिसारिया, आकाश चेतवानी, दीपक चौधरी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। मंच संचालन किसान महासभा के कृष्ण चौधरी ने किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 12:17 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने का विरोध , आंदोलन के 203वें दिन विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली… देखें वीडियो ….

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

Alwar News: बाबा श्याम का निशान लेकर पैदल यात्रा पर निकले थे त्रिलोक, हार्ट अटैक से मौत, बिलखते रह गए दो मासूम

Khatu devotee dies of heart attack, death due to heart attack, Khatu devotee dies of heart attack, Alwar News, Rajasthan News
अलवर

बहरोड़: कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, नगर परिषद का ‘मास्टर प्लान’ तैयार

अलवर

होली पर वन विभाग का ‘हर्बल गुलाल’ तोहफा: 5 क्विंटल तैयार, अलवर में 27 फरवरी से बिक्री

अलवर

जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से खैरथल में निकली रैली

अलवर

कार्रवाई: 180 किलो मिलावटी एवं सिंथेटिक पनीर कराया नष्ट

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.