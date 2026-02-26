खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने का विरोध , आंदोलन के 203वें दिन विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली… देखें वीडियो ….

खैरथल. खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने व जिला मुख्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने के विरोध में 203 दिनों से जारी आंदोलन के तहत बुधवार को शहर में विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। संघर्ष समिति के बैनर तले सुबह धरना स्थल पर राष्ट्रीय गान के पश्चात रैली को रवाना किया गया। सैकड़ों युवाओं और नागरिकों ने तिरंगा थामे मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए एकजुटता दिखाई। रैली में स्थानीय लोगों के अलावा जाट महासभा, हरसोली परगना, ङ्क्षजदोली परगना सहित किशनगढ़बास और मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। युवाओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए अपने अधिकारों की मांग को बुलंद किया। रैली के बाद धरना स्थल पर हुई आमसभा में वक्ताओं ने राज्य सरकार की उदासीनता पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि 203 दिनों से शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। दो बार विधानसभा में विधायक ललित यादव की ओर से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा चुका है, फिर भी सकारात्मक समाधान सामने नहीं आया। जनभावनाओं की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन चाहे जितने दिन चले, वे झुकने वाले नहीं हैं और जिला मुख्यालय को यथावत रखने की लड़ाई जारी रहेगी। सभा को गिरीश डाटा, ओमप्रकाश रोघा, विक्की चौधरी, पंकज रोघा, रोहिताश चौधरी, शिवचरण गुप्ता, संदीप पाटील, मनीष गुप्ता, वीर ङ्क्षसह ढिल्लो, नारायण छंगानी, प्रकाश दादाणी, एडवोकेट राजेश कांवटा, एडवोकेट अखिलेश कौशिक, रामावतार चौधरी, जसवंत आर्य, मांगेराम चौधरी, धरमङ्क्षसह चौधरी, जीतराम लम्बरदार, शुभराम चौधरी, श्यामलाल शर्मा, जलेङ्क्षसह, रामचंदर कामरेड, प्रमोद ठेकेदार, अनिल रोहिल्ला, राजेंद्र रसगोन, मातादीन बिसारिया, आकाश चेतवानी, दीपक चौधरी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। मंच संचालन किसान महासभा के कृष्ण चौधरी ने किया।