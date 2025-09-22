गहरे कुएं में गिरा हाथी, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, देखें Video

CG News: सीतापुर वन परिक्षेत्र के सरगा खेजुरपारा गांव में सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। तड़के लगभग 4 बजे एक जंगली हाथी गांव में प्रवेश कर गया और रास्ता पार करते समय गहरे कुएं में गिर गया।

ग्रामीणों ने हाथी के गिरने की आवाज सुनी और तुरंत मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सीतापुर फारेस्ट एसडीओ सपना मुखर्जी और रेंजर विजय तिवारी के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ।

हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन से कुएं के पास मिट्टी काटकर ढलान बनाई गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद हाथी खुद ही बाहर निकल आया और खेतों के रास्ते जंगल की ओर चला गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग ने लोगों से अपील की कि ऐसे हालात में तुरंत सूचना दें ताकि समय पर बचाव कार्य किया जा सके।