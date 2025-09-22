गहरे कुएं में गिरा हाथी, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, देखें Video

CG News: सीतापुर वन परिक्षेत्र के सरगा खेजुरपारा गांव में सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। तड़के लगभग 4 बजे एक जंगली हाथी गांव में प्रवेश कर गया और रास्ता पार करते समय गहरे कुएं में गिर गया।
ग्रामीणों ने हाथी के गिरने की आवाज सुनी और तुरंत मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सीतापुर फारेस्ट एसडीओ सपना मुखर्जी और रेंजर विजय तिवारी के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ।
हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन से कुएं के पास मिट्टी काटकर ढलान बनाई गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद हाथी खुद ही बाहर निकल आया और खेतों के रास्ते जंगल की ओर चला गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग ने लोगों से अपील की कि ऐसे हालात में तुरंत सूचना दें ताकि समय पर बचाव कार्य किया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
Road accident: बढ़ते सडक़ हादसों को लेकर पुलिस कप्तान ने बनाई ये रणनीति, जुर्माना और सजा दोनों का है प्रावधान
Rural garbage cafe: मैनपाट में शुरु हुआ देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, कचरा लाने पर मिलेगा नाश्ता और खाना
Congress protest for road: सडक़ों की बदहाली पर युवा कांग्रसियों ने गड्ढों में लगाई भाजपा नेताओं की तस्वीरें, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम