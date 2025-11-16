Patrika LogoSwitch to English

आज का पंचांग, रविवार, 16 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

रविवार, 16 नवम्बर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Nov 16, 2025

🌟(आज का पंचांग – रविवार, 16 नवम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 24 जमादि उल अव्वल
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु
मास – मार्गशीर्ष
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज दिन में चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 8:11 से 12:11 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 1:32 से 2:52 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – द्वादशी तिथि प्रातः 4:48 तक होगी तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 4:30 से 6:00 तक

नक्षत्र – हस्त नक्षत्र रात्रि 2:11 तक होगा तदुपरान्त चित्रा नक्षत्र होगा।
योग – प्रीति योग सम्पूर्ण दिन रात्रि रहेगा।
करण – कौलव करण दिन 3:43 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि व अमृतसिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 2:11 तक, द्विपुष्कर व राजयोग रात्रि 2:11 से प्रातः 4:48 तक,

व्रत / दिवस विशेष – मार्गशीष संक्रांति, संक्रांति पुण्यकाल प्रातः 7:13 से प्रारम्भ,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कन्या राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश दिन 1:37 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कन्या होगी। आज रात्रि 2:11 तक जन्म लेने वाले बच्चों का हस्त नक्षत्र होगा तदुपरान्त चित्रा नक्षत्र रहेगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ष, ण, ठ, पे पर रखे जा सकते हैं।

कन्या राशि का स्वामी बुध होता हैं। ये लोग अकाउंटेंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग, अध्यापन और ज्योतिष का काम करना पसंद करते हैं और अच्छे लेखक भी होते हैं। इनकी वाणी व वाक् शक्ति में कुशलता होती हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं। संगीत, कला-साहित्य, प्रियभाषी, अध्यापन, लेखन, क्रय-विक्रय में कुशल होते हैं। हैं।

ये कोमल स्वभाव के होते हैं और व्यंग करना पसंद करते हैं। ये जातक प्रियभाषी, कार्य में सहायक, लज्जाशील प्रकृति, नरम स्वभाव और निति के अनुकूल काम करने वाला होगा। कल्पनाशील सूक्षमदर्शी एवं संवेदनशील स्वभाव का होता हैं। ये बुद्धिमान, तीव्र स्मरणशक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति के होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, रविवार, 16 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

