Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग देखिए, रविवार, 17 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

रविवार, 17 अगस्त, 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 17, 2025

(आज का पंचांग – रविवार, 17 अगस्त, 2025)

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 22 सफ़र
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – वर्षा ऋतु
मास – भाद्रपद
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज दिन में चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 7:40 से 12:31 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 2:08 से 3:45 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – नवमी तिथि रात्रि 7:25 तक होगी तदुपरान्त दशमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 4:30 से 6:00 तक

नक्षत्र – रोहिणी नक्षत्र प्रातः 3:18 तक होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा।
योग – व्याघात योग रात्रि 1:40 तक रहेगा तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा।
करण – तैतिल करण दिन 8:30 तक तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – ज्वालामुखी योग सायं 7:25 तक

व्रत / दिवस विशेष – गोगा नवमी, नन्द महोत्सव, मुख्य मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ (राज.), संक्राति पुण्यकाल पूर्वाह्न में, बाबा मालकेत (लोहार्गल) 24 कोस की परिक्रमा प्रारम्भ (राज.), रोहिणी ब्रत (जैन), मनसा पूज़ा समाप्त (बं.),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृष राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी। आज प्रातः 3.18 तक रोहिणी नक्षत्र होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ओ, वा, वी, वु, वे पर रखे जा सकते हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं। ये व्यक्ति तेजस्वी, संघर्षशील, स्वाभिमानी, श्रेष्ट मित्रों से युक्त, माता-पिता तथा गुरु के भक्त होते हैं। ये लोग सुखमय तथा अधिकार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2025 12:59 pm

Published on:

17 Aug 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का पंचांग देखिए, रविवार, 17 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 17 August 2025 : इन 5 राशियों को मिलेगा धन लाभ और सफलता, पढ़ें अपना आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 17 August 2025 : आज नीला रंग और दोपहर का समय लाएगा कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य

Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal 17 August 2025 : तुला राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है! 12 से 1:30 बजे के बीच खुलेंगे भाग्य के दरवाजे

Aaj Ka Tula Rashifal 17 August 2025
राशिफल

गोगामेड़ी मेले के लिए उमड़े श्रद्धालु, अलवर रेलवे स्टेशन पर रही भारी भीड़

अलवर

Premanand Maharaj: आप भक्त हैं या नहीं, प्रेमानंद महाराज ने बताए भक्त के लक्षण

Premanand Maharaj
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.