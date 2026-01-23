Basant Panchami Rashifal 2026: 23 जनवरी 2026 के बाद चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, जीवन होगा बेहतर

23 जनवरी के बाद मेष राशि वालों के लिए चीजें आसान होंगी। काफी समय से शनि की वजह से करियर और पैसे में रुकावट आ रही थी, लेकिन अब बृहस्पति का मिथुन में वक्री होना आपके तीसरे भाव को एक्टिव करेगा। करियर में नए मौके मिलेंगे, पैसा आना शुरू होगा। शुक्र के मकर में आने से रिश्तों में स्थिरता आएगी और पार्टनरशिप में मैच्योरिटी दिखेगी। मंगल की वजह से आप लीडरशिप रोल में नजर आएंगे, मतलब आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा।