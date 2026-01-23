23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Basant Panchami Rashifal 2026: 23 जनवरी 2026 के बाद चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, जीवन होगा बेहतर

Basant Panchami Rashifal : 23 जनवरी 2026 के बाद मेष, कर्क और मकर राशि वालों की जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव। जानिए बसंत पंचमी 2026 का राशियों पर असर।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 23, 2026

Basant Panchami Rashifal 2026

Basant Panchami Rashifal 2026 : 23 जनवरी 2026 के बाद चमकेगी इन राशियों की किस्मत (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Basant Panchami Horoscope 2026: अगर आप काफी वक्त से संघर्ष कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा, तो अब वक्त आ गया है। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है। इस दिन को लोग नई ऊर्जा, ज्ञान और ताजगी की शुरुआत मानते हैं। सर्दियां पीछे छूटेंगी और मौसम बदलेगा। कुछ राशियों के लिए यह वक्त सच में बदलाव लेकर आएगा। जानिए, आपके लिए क्या खास है और ज्योतिष क्या कहता है।

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, 23 जनवरी 2026 के बाद मेष, कर्क और मकर राशि वालों के लिए अच्छा वक्त शुरू होगा। इस दौरान सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे बड़े ग्रह मकर राशि में आएंगे। इससे पुराने समय के दबाव और अटकाव खत्म होंगे, और महीनों से रुकी चीजें फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। अब जानते हैं, इन राशियों के लिए क्या बदलने वाला है।

मेष राशि

23 जनवरी के बाद मेष राशि वालों के लिए चीजें आसान होंगी। काफी समय से शनि की वजह से करियर और पैसे में रुकावट आ रही थी, लेकिन अब बृहस्पति का मिथुन में वक्री होना आपके तीसरे भाव को एक्टिव करेगा। करियर में नए मौके मिलेंगे, पैसा आना शुरू होगा। शुक्र के मकर में आने से रिश्तों में स्थिरता आएगी और पार्टनरशिप में मैच्योरिटी दिखेगी। मंगल की वजह से आप लीडरशिप रोल में नजर आएंगे, मतलब आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा।

कर्क राशि

23 जनवरी के बाद कर्क राशि वालों को गहरा बदलाव महसूस होगा। मकर में ग्रहों की भीड़ आपके 7वें भाव को रोशन करेगी, जिससे शादी, रिश्ते और पार्टनरशिप में पुराने शक-शक खत्म होंगे। कुंभ में राहु की वजह से जो कन्फ्यूजन था, वो भी दूर होगा। सिंह में केतु आपको अंदर से मजबूत करेगा, जिससे फैमिली और प्रोफेशन दोनों में पहचान और शांति मिलेगी। शनि की कृपा से आपके डिसिप्लिन का फल मिलेगा।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए 23 जनवरी के बाद किस्मत का सितारा चमकेगा। कई ग्रह आपके पहले भाव में आएंगे, जिससे आत्मविश्वास, सेहत और धन तीनों में सुधार होगा। शनि का मीन में ट्रांजिट अब खत्म हो रहा है, तो जो अकेलापन या रुकावटें थीं, वो भी पीछे छूटेंगी। अब प्रमोशन, समझदारी से किए गए इन्वेस्टमेंट और निस्वार्थ मेहनत का पूरा फल मिलेगा। साथ ही, धार्मिक या सामाजिक कामों में भी नाम होगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

