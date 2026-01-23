Saraswati Chalisa: कला, साहित्य, संगीत, संतान सुख और हर परीक्षा में मिलती है सफलता!

Saraswati Chalisa in Hindi: सरस्वती चालीसा विद्या की देवी मां सरस्वती की सबसे शक्तिशाली स्तुति मानी जाती है। इसमें बताया गया है कि मां की कृपा से वाल्मीकि, कालिदास और तुलसीदास जैसे महाकवि हुए। सरस्वती चालीसा मां शारदा के विभिन्न रूपों (दुर्गा, शताक्षी) और उनके द्वारा राक्षसों के वध का वर्णन करती है। इसका नियमित पाठ बुद्धि, बल, आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ाता है। भय दूर करता है और जीवन के हर संकट (आर्थिक, मानसिक और शारीरिक) से मुक्ति दिलाता है।