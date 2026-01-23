Baba Vanga की 2026 भविष्यवाणी: क्या होगी World War III और एलियंस से मुलाकात?

1996 में दुनिया से चली गईं ये बुल्गारियाई भविष्यवक्ता, हर बार जब दुनिया में कोई बड़ा झगड़ा या रहस्यमय घटना होती है, चर्चा में आ जाती हैं। उनके चाहने वालों का दावा है कि उन्होंने इतिहास के कई सबसे बड़े पलों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई लोग मान रहे हैं कि वेंगा ने 2026 में शुरू होने वाले एक बड़े युद्ध जिसे तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। जैसे-जैसे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, लोग असली घटनाओं और वांगा की भविष्यवाणियों के बीच समानताएं ढूंढने लगे हैं।