Magh Purnima Upay 2026: माघ पूर्णिमा के दिन करें ये खास उपाय, धन- धान्य से भर जाएगा घर

Magh Purnima Upay 2026: सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को धन- धान्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस साल माघ पूर्णिमा 2 फरवरी 2026 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन कुछ खास उपायों को करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जाने माघ पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करना चाहिए।