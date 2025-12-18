18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, गुरुवार, 18 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

गुरुवार, 18 दिसम्बर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Dec 18, 2025

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 27 जमादि उलसानी
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु
मास – पौष
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8:31 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 11:06 से 2:58 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:15 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्दशी तिथि सायं 5:00 तक होगी तदुपरान्त अमावस्या तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:07 तक रहेगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा।
योग – धृति योग दिन 3:06 तक रहेगा तदुपरान्त शूल योग रहेगा।
करण – विष्टि करण दिन 3:46 तक रहेगा तदुपरान्त शकुनि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8:07 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 3:46 तक, मास शिवरात्रि, श्री जयप्रभु विजय पुण्य त्रिस्तुतिक (जैन), संत घीसादास जयंती, गंडमूल प्रारंभ रात्रि 8:07 से प्रारम्भ,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी। आज रात्रि 8:07 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अनुराधा नक्षत्र होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर नू, ने, नो, या पर रखे जा सकते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं।

ये जिद्दी, साहसी, उत्साही, व्यवहार-कुशल, स्पष्टवादी, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ट, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं उसे दृढ़तापूर्वक पालन करने का प्रयास भी करते हैं। ये केमिस्ट, इंजिनियर, वकील, पुलिस, सेना-विभाग, अध्यापन, ज्योतिष, अनुसंधानकर्ता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 05:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, गुरुवार, 18 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

गुरुवार के उपाय करने से मिलती है चिंताओं से मुक्ति और मन को शांति

Guruwar ke Upay
धर्म-कर्म

Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर के आखिरी दिनों में इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Lucky Zodiac Signs December 2025
राशिफल

Birthmark Meaning Past Life : अपने शरीर पर मौजूद निशानों से पहचानें अपना पिछला कर्मा

Birthmark Meaning Past Life
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : 18 दिसंबर टैरो कार्ड्स: वृषभ और सिंह को मिलेगा धन का उपहार, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025
राशिफल

Numerology: इस मूलांक के जातक पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा, कभी नहीं खाली होता इनका खजाना

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.