आज का पंचांग, गुरुवार, 18 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 27 जमादि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – हेमंत ऋतु

मास – पौष

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8:31 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 11:06 से 2:58 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:15 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्दशी तिथि सायं 5:00 तक होगी तदुपरान्त अमावस्या तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:07 तक रहेगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा।

योग – धृति योग दिन 3:06 तक रहेगा तदुपरान्त शूल योग रहेगा।

करण – विष्टि करण दिन 3:46 तक रहेगा तदुपरान्त शकुनि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8:07 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 3:46 तक, मास शिवरात्रि, श्री जयप्रभु विजय पुण्य त्रिस्तुतिक (जैन), संत घीसादास जयंती, गंडमूल प्रारंभ रात्रि 8:07 से प्रारम्भ,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी। आज रात्रि 8:07 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अनुराधा नक्षत्र होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर नू, ने, नो, या पर रखे जा सकते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं।

ये जिद्दी, साहसी, उत्साही, व्यवहार-कुशल, स्पष्टवादी, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ट, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं उसे दृढ़तापूर्वक पालन करने का प्रयास भी करते हैं। ये केमिस्ट, इंजिनियर, वकील, पुलिस, सेना-विभाग, अध्यापन, ज्योतिष, अनुसंधानकर्ता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟