आज का पंचांग, गुरुवार, 18 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 18 सितम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 25 रवि उल अव्वल

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:48 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 10:50 से 3:23 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:54 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – द्वादशी तिथि रात्रि 11:25 तक होगी तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – पुष्य नक्षत्र प्रातः 6:33 तक रहेगा तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र होगा।

योग – शिव योग रात्रि 9:37 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्ध योग रहेगा।

करण – कौलव करण दिन 11:32 तक तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थंसिद्धि, अमृत सिद्धि व गुरुपुष्य योग सू्योदय से प्रातः 6:33 तक,

व्रत / दिवस विशेष – बारस का श्राद्ध, सन्यासियों का श्राद्ध, गुरु पुष्य योग, गंडमूल प्रारम्भ प्रातः 6:33 पर,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कर्क राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – नेपच्यून वक्री उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चरण 1 में प्रवेश रात्रि 12:46 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कर्क होगी। आज प्रातः 6:33 तक पुष्य नक्षत्र होगा तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर डा, डी, डू, डे, डो पर रखे जा सकते हैं।

कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं। यह जल प्रधान राशि है। ये बहुत भावुक होते हैं। भावनाओं के आवेग में बहने के करण चंचल प्रकृति के और बार बार निर्णय बदलने वाले हो सकते हैं। सुन्दर व आकर्षक होते है। व्यवहार मिलनसार होता है। कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं। ऐसे बच्चे सभी के मनोभावों को आसानी से समझने वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्