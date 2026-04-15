Aaj Ka Rashifal 16 April: आज का राशिफल 16 अप्रैल 2026: मेष, तुला, कुंभ को बड़ी सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 16 April 2026 : आज का राशिफल 16 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Rashifal 16 April 2026 : आज 16 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से खास रहने वाला है। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि के साथ कई शुभ योग जैसे वाशि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कई राशियों के लिए लाभकारी संकेत दे रहे हैं। हालांकि चंद्रमा और शनि के प्रभाव से कुछ राशियों को सावधानी भी बरतनी होगी। आज का दिन विशेष रूप से मेष, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए कम मेहनत में बड़ी सफलता देने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।
परिश्रम का उचित फल मिलने में कठिनाई रहेगी। शब्दों और व्यवहार में धैर्य दिखाना होगा। भावनात्मक रिश्तों में सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा। आकस्मिक खर्चों से बजट बिगड़ने की संभावना रहेगी।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 4
प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की इच्छा कड़ी मेहनत से गुजरने की प्रेरणा बनेगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे लोगों को वंचित संस्थाओं से जुड़ने के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करेंगे।
शुभ रंग : ओरेंज
लकी नंबर : 5
लगातार परिश्रम करने का दिन है। व्यवसाय में नए स्रोतों की खोज जारी रहेगी। कुछ नया करने के लिए प्रयोगवादी हो सकते हैं। वाहन के रख रखाव पर धन खर्च हो सकता है। अविवाहितों के लिए वैवाहिक संबंधों के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 6
घर बनाने खरीदने या उसके रखरखाव पर समय और धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। पेरेंट्स से बातचीत में नए अधिकार मिलने की संभावना रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बनेगी।
शुभ रंग : ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 2
विरोधियों की योजनाओं को समय रहते समझेंगे और कूटनीति पूर्वक उन्हें संभालने की दक्षता दिखाएंगे। परिवार में अधिकारों को लेकर खींचतान बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 9
सुविधा में बढ़ोतरी होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों का साथ मिलने से प्रभाव में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति मोह बढ़ेगा।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 3
दूसरों के व्यवहार से आहत हो सकते हैं। बच्चों को अनुशासित करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। नई तकनीकी सीखने के प्रयासों में सफलता मिलेगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 2
प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को सफलता मिलेगी। यात्रा योग बन रहे हैं। धन के प्रभाव से परिवार में खुशियां लाने के प्रयास होगें। विलासिता की वृद्धि होगी।
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 4
अनावश्यक कार्यों में अधिक परिश्रम करने से जरूरी कार्य पीछे छूट सकते हैं। उच्च अधिकारियों की अवहेलना करने से बचे। दूसरों की समस्याओं में ज्यादा दखलअंदाजी करने से बचना होगा।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 3
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वांछित जगह के लिए इच्छित अभ्यर्थियों को कोशिश करनी होगी। नए व्यापारिक संबंधों से त्वरित लाभ की संभावना रहेगी। कुटिल लोगों से दूरी बनाएं।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 8
परिश्रम के बाद अवसरों को लाभ में बदलने के लिए धैर्य और इंतजार करना होगा। सामूहिक प्रयास जल्दी सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में अविश्वास को पनपने से रोकना होगा। आज यात्रा टालना उचित कर रहेगा।
शुभ रंग : वहाईट कलर
लकी नंबर : 7
कला शिक्षा और व्यवसाय सभी कार्यों के लिए बेहतर दिन हो सकता है। कार्यों के प्रति अनुशासन के साथ एकाग्रता बनाए रखनी होगी। उच्च अधिकारियों के बीच विश्वसनीयता बढ़ेगी। नियमों का उल्लंघन करने से बचे।
शुभ रंग : पर्पल कलर
लकी नंबर : 9
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