Aaj Ka Rashifal 16 April: आज का राशिफल 16 अप्रैल 2026: मेष, तुला, कुंभ को बड़ी सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 16 April 2026 : आज 16 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से खास रहने वाला है। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि के साथ कई शुभ योग जैसे वाशि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कई राशियों के लिए लाभकारी संकेत दे रहे हैं। हालांकि चंद्रमा और शनि के प्रभाव से कुछ राशियों को सावधानी भी बरतनी होगी। आज का दिन विशेष रूप से मेष, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए कम मेहनत में बड़ी सफलता देने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।