आज का पंचांग, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – शनिवार, 20 सितम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 27 रवि उल अव्वल

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया 7:49 से 9:19 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12:20 से 4:52 तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्दशी तिथि रात्रि 12:17 तक होगी तदुपरान्त अमावस्या तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 9:00 से 10:30 तक

नक्षत्र – मघा नक्षत्र प्रातः 8:06 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र होगा।

योग – साध्य योग रात्रि 8:07 तक रहेगा तदुपरान्त शुभ योग रहेगा।

करण – विष्टि करण दिन 11:57 तक तदुपरान्त शकुनि करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा सूर्योदय से दिन 11:57 तक, चौदश का श्राद्ध, विष शस्त्रादि से मृतकों का श्राद्ध, गंडमूल प्रातः 8:06 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि सिंह राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 12:53

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि सिंह होगी। आज प्रातः 8:06 तक मघा नक्षत्र होगा तदुपरान्त पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर मे, मो, टा, टी, टू पर रखे जा सकते हैं।

सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। इस राशि के बच्चे निडर, साहसी, दयालु, ऐश्वर्यशाली, शत्रुहन्ता होते हैं। ये अग्नि तत्व की राशि हैं। जिससे इनको गुस्सा जल्दी आ जाता हैं, परंतु नर्म भी जल्दी हो जाते हैं। ये पराक्रमी व बुद्धिमान, उधमी, कर्मठ, निड़र, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, और बड़े काम से घबराते नहीं हैं। इनमें नैसर्गिक नेतृत्त्व क्षमता होती है। इस राशि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर-पुष्ट शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्