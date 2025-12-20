आज का पंचांग, रविवार, 21 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – रविवार, 21 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 30 जमादि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शिशिर ऋतु प्रारम्भ

मास – पौष

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज दिन में चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 8:33 से 12:25 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 1:42 से 2:59 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – प्रतिपदा तिथि दिन 9:11 तक रहेगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 4:30 से 6:00 तक

नक्षत्र – पूर्वाषाढा़ नक्षत्र प्रातः 3:36 तक रहेगा तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा।

योग – वृद्धि योग दिन 4:36 तक रहेगा तदुपरान्त ध्रुव योग रहेगा।

करण – बव करण रात्रि 9:11 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – राजयोग दिन 9:11 से प्रातः 3:36 तक, सर्वार्थसिद्धि योग व त्रिपुष्कर योग प्रातः 3:36 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – प्रतिपदा तिथि वृद्धि, चन्द्रदर्शन, सूर्य उत्तरायण प्रारंम, शिशिर ऋतु प्रारम्भ

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि धनु राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सायन मकर राशि में सूर्य रात्रि 8:33 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु होगी। आज रात्रि 3:36 तक जन्म लेने वाले बच्चों का पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर भू, धा, फा, ढा, भे पर रखे जा सकते हैं।

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं।

इनमें दुसरो के मनोभावों को जान लेने की विशेष क्षमता होती हैं। ऐसे लोग अध्यापक, धर्म-प्रचारक, राजनीतिक, वैध-ड़ाक्टर, वकील और पुस्तक का व्यवसाय करने वाले होते हैं। ये दूर की सोच सोचते हैं और भलाई करने में हमेशा तैयार रहते हैं। इस राशि से प्रभावित व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति प्रबल होती हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟