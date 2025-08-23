Patrika LogoSwitch to English

आज का पंचांग देखिए, शनिवार, 23 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

शनिवार, 23 अगस्त, 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 23, 2025

(आज का पंचांग – शनिवार, 23 अगस्त, 2025)

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 28 सफ़र
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शरद् ऋतु
मास – भाद्रपद
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया 7:42 से 9:18 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12:29 से 5:17 तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – अमावस्या तिथि दिन 11:36 तक होगी तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 9:00 से 10:30 तक

नक्षत्र – मघा नक्षत्र रात्रि 12:55 तक होगा तदुपरान्त पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र होगा।
योग – परिघ योग दिन 1:20 तक रहेगा तदुपरान्त शिव योग रहेगा।
करण – नाग करण दिन 11:36 तक तदुपरान्त किंस्तुघ्न करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – देवकार्य व कुशाग्रहणी अमावस्या, शनैश्चरी अमावस्या, लोहार्गल यात्रा, राणी सती मन्दिर मेला झुंझुनूं (राज.), राष्ट्रीय भाद्रपद मास प्रारंभ, अश्वत्थ मारुति पूजन, शहादते इमाम हसन (मु.), गंडमूल रात्रि 12:55 तक ।

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि सिंह राशि में होगा।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 8:37 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि सिंह होगी। आज रात्रि 12:55 तक मघा नक्षत्र होगा तदुपरान्त पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर म, मी, मू, में, मो पर रखे जा सकते हैं।

सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। इस राशि के बच्चे निडर, साहसी, दयालु, ऐश्वर्यशाली, शत्रुहन्ता होते हैं। ये अग्नि तत्व की राशि हैं, जिससे इनको गुस्सा जल्दी आ जाता हैं परंतु नर्म भी जल्दी हो जाते हैं। ये पराक्रमी व बुद्धिमान, उधमी, कर्मठ, निड़र, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, और बड़े काम से घबराते नहीं हैं। इनमें नैसर्गिक नेतृत्त्व क्षमता होती है। इस राशि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर-पुष्ट शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

बड़ी खबरें

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 23 August 2025 : आज किसे मिलेगा करियर में बड़ा अवसर? पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 23 August 2025
राशिफल

Weekly Tarot Reading 24 To 30 August 2025: मेष से कन्या तक टैरो के संकेत, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम में क्या लाएगा सप्ताह?

Weekly Tarot Reading, Weekly Tarot Reading 23 To 30 August 2025, टैरो कार्ड राशिफल,
राशिफल

सोने की लंका बनाने के लिए रावण ने कहां से लिया था सोना, जानने के​ लिए पढे़ यह खबर

अलवर

Saptahik Rashifal 24 to 30 August 2025 : जानें क्या कहती है आपकी राशि, करियर से लेकर प्रेम तक, कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता?

Saptahik Rashifal
राशिफल

सीरवी समाज हुब्बल्ली-धारवाड़: आस्था, श्रद्धा और समाज की एकजुटता का प्रतीक बना आईमाता जन्मोत्सव

आईमाता जन्मोत्सव के अवसर पर हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम (फाइल फोटो)।
हुबली
