आज का पंचांग, मंगलवार, 23 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 2 रज्जब

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शिशिर ऋतु

मास – पौष

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:51 से 1:43 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 3:00 से 4:18 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – तृतिया तिथि दिन 12:13 तक रहेगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – श्रवण नक्षत्र सायं 7:08 तक रहेगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा।

योग – व्याघात योग दिन 4:30 तक रहेगा तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा।

करण – गर करण दिन 12:13 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग सायं 7:08 तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 12:42 से प्रारम्भ, अंगारक विनायक चतुर्थी, श्री यतीन्द्र सुरिश्वर पुण्य त्रिस्तुतिक (जैन), किसान दिवस, चौधरी चरणसिंह जयंती, स्वामी श्रद्धानन्द पुण्य दिवस,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मकर होगी। आज सायं 7:08 तक जन्म लेने वाले बच्चों का श्रवण नक्षत्र होगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर खी, खू, खे, खो, ग पर रखे जा सकते हैं।

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं। परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते।

अधिकतर तोल-मोल कर बात करते हैं और एकांतप्रिय, तपस्या व तप पसंद करते हैं। ऐसे जातक गंभीर, भावुक, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟