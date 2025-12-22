22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, मंगलवार, 23 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

गलवार, 23 दिसम्बर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Dec 22, 2025

🌟(आज का पंचांग – मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 2 रज्जब
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शिशिर ऋतु
मास – पौष
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:51 से 1:43 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 3:00 से 4:18 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – तृतिया तिथि दिन 12:13 तक रहेगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – श्रवण नक्षत्र सायं 7:08 तक रहेगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा।
योग – व्याघात योग दिन 4:30 तक रहेगा तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा।
करण – गर करण दिन 12:13 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग सायं 7:08 तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 12:42 से प्रारम्भ, अंगारक विनायक चतुर्थी, श्री यतीन्द्र सुरिश्वर पुण्य त्रिस्तुतिक (जैन), किसान दिवस, चौधरी चरणसिंह जयंती, स्वामी श्रद्धानन्द पुण्य दिवस,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मकर होगी। आज सायं 7:08 तक जन्म लेने वाले बच्चों का श्रवण नक्षत्र होगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर खी, खू, खे, खो, ग पर रखे जा सकते हैं।

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं। परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते।

अधिकतर तोल-मोल कर बात करते हैं और एकांतप्रिय, तपस्या व तप पसंद करते हैं। ऐसे जातक गंभीर, भावुक, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 03:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, मंगलवार, 23 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Ekadashi Vrat Date 2025: 30 या 31 दिसंबर कब है साल की आखिरी एकादशी, जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Ekadashi Vrat Date 2025
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 23 दिसंबर 2025: मेष और तुला के करियर में आएगा बड़ा उछाल, जानें अपनी राशि का भविष्य

Tarot Rashifal Today 23 December
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 December : मंगलवार राशिफल: इन 6 राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा, जानें अपना भाग्य

Aaj Ka Rashifal 23 December
राशिफल

लड़कियों ये 5 चीजें बैग में कभी न रखें, वर्ना करियर में आएंगी रुकावटें

Vastu Tips For Girls Bag
वास्तु टिप्स

Shani Gochar 2025: 30 साल बाद शनि ने बदली अपनी चाल, 20 फरवरी तक इन राशिवालों को करेंगे मालामाल

Shani Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.