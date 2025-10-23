Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, गुरुवार 23 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Oct 23, 2025

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 23 अक्टूबर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 30 रवि उलसानी
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु प्रारम्भ
मास – कार्तिक
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:59 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 10:47 से 2:59 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:24 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – द्वितीया तिथि रात्रि 10:47 तक होगी तदुपरान्त तृतिया तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – विशाखा नक्षत्र प्रातः 4:51 तक होगा तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र होगा।

योग – आयुष्मान योग प्रातः 5:00 तक रहेगा तदुपरान्त सौभाग्य योग रहेगा।

करण – बालव करण दिन 9:32 तक तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सवार्थसिद्धि व रवियोग प्रातः 4:51 से प्रारम्भ

व्रत / दिवस विशेष – चन्द्रदर्शन, भैया दूज, यम द्वितीया, विश्वकर्मा दिवस, चित्रगुप्त पूजा, कलम दवात पूजा (बिहार), राष्ट्रीय कार्तिक मास प्रारंभ, हेमंत ऋतु प्रारम्भ,

चन्द्रमा – आज रात्रि 10:06 तक तुला राशि में होगा तदुपरान्त वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सायन वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश दिन 9:21 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 10:06 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला होगी तदुपरान्त वृश्चिक राशि होगी। आज अंतरात्रि 4:51 तक विशाखा नक्षत्र होगा, तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ती, तू, ते, तो, न पर रखे जा सकते हैं।

तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये सुंदरता पसंद होते हैं और कलात्मक होते हैं। इनका स्वभाव आकर्षक होता हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 05:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, गुरुवार 23 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 : दैनिक राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य… पंडित जी से जानें अपनी राशि के लकी कलर और अंक

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 23 अक्टूबर 2025 : जानिए आज क्या कहती हैं आपकी किस्मत और लव लाइफ

Tarot Card Reading 23 October 2025
राशिफल

Bhai dooj Mantra : “गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को…” भाईदूज पर पढ़ें ये मंत्र

Bhai dooj Mantra
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja : आखिर क्यों बनाया जाता है अन्नकूट? जानें इसके पीछे की दिव्य कथा

Govardhan Puja
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025 : जानें आज का मेष से मीन तक का राशिफल, लकी कलर और शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal 22 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.